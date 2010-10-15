В больнице умерла еще одна пострадавшая в ДТП под Марганцем

Сегодня ночью в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова умерла еще одна пострадавшая в ДТП под Марганцем женщина 1936 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на руководство больницы.

Сегодня утром также был прооперирован пострадавший в ДТП мужчина. Его состояние стабильное.

По состоянию на 9.00 15 октября в областной больнице Днепропетровска находятся 8 пострадавших в аварии «в состоянии средней тяжести». Травмированные находятся под постоянным присмотром ведущих специалистов больницы и Днепропетровской медицинской академии. Они полностью обеспечены необходимыми лекарствами.

Количество жертв трагедии под Марганцем увеличилось до 45 человек.