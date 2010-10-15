Каждый считающий себя наследником имеет права знать завещание

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №2527–VІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Конвенции о введении системы регистрации завещаний».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Конвенции о введении системы регистрации завещаний”.

Данным законом внесены изменения в Гражданский кодекс и Закон «О нотариате».

Изменениями предусмотрено, что завещания, удостоверенные нотариусами или другими должностными, служебными лицами, определенными в статьях 1251-1252 Гражданского кодекса, а также сведения о наследственных договорах подлежат обязательной государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Целью изменений в Закон «О нотариате» является гарантирование права любому лицу, даже если оно не является наследником по закону (при наличии свидетельства о смерти), но считает себя возможным наследником по завещанию, выяснить факт наличия завещания и место его хранения.

Изменения в статьи 56 и 57 Закона «О нотариате» предусматривают обязанность регистрации завещаний в Наследственном реестре.

Законом установлен срок вступления в силу - через шесть месяцев со дня его опубликования, а также поручено Кабинету Министров обеспечить разработку и принятие положения о Наследственном реестре.