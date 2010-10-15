Белый дом на время станет розовым
03:17, 15 октября 2010Общество
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От рака груди в год умирают 40 тысяч американок
Резиденция президента США в Вашингтоне в ночь на 15 октября будет подсвечена розовым светом в честь Месячника информирования о раке груди, сообщает Лента.ру со ссылкой на микроблог администрации президента Барака Обамы на сервисе Twitter.
Как напоминает Associated Press, в октябре 2009 года, также во время месячника, Обама и его супруга Мишель повесили на Белый дом гигантскую розовую ленточку, символ борьбы с раком груди.
По данным американских медиков, ежегодно в стране от рака груди умирает около 40 тысяч человек, добавляет агентство.
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