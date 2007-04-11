Кивалов хочет ”демократично” уволить судей Печерского суда

Высший совет юстиции в следующую среду намерен рассмотреть вопрос об увольнении трех судей Печерского суда Киева, которые приостановили действие постановления парламента о возвращении предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил член Высшего совета юстиции Сергей КИВАЛОВ.

Он сказал, что сегодня в течение 4-х часов одна из секций Высшего совета юстиции рассматривала этот вопрос и, по его словам, для «чистоты, чтобы никто не сказал, что это политический заказ», было принято решение пригласить трех судей Печерского суда на заседание Высшего совета юстиции в следующую среду.

С.КИВАЛОВ сказал, что таким образом они смогут рассказать и ответить на вопросы о том, каким образом было принято решение суда.

«Вы видите, как все демократично», - сказал С.КИВАЛОВ, добавив, что он, таким образом, не нарушил ни одного положения закона или Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 3 апреля отменила свое постановление от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, которую тогда возглавлял Сергей КИВАЛОВ.

Печерский районный суд г. Киева своим постановлением от 3 апреля остановил действие постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля 2007 г. № 843-V „О досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии” и № 844-V „Об отмене Постановления Верховной Рады Украины „О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии”.

5 апреля С.КИВАЛОВ заявил, что ВР уволит судей Печерского районного суда Киева, если выяснится, что они приняли неправомерное решение о приостановке постановления ВР о Центральной избирательной комиссии. По его словам, этот вопрос сначала будет вынесен на рассмотрение Высшего совета юстиции, потом - Комитета по вопросам правосудия, а окончательное решение будет принимать парламент.