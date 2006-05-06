Disney приобрел Pixar Animation Studies
14:44, 06 мая 2006Общество
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Общая стоимость сделки составила 4,7 млрд. долларов
Disney завершает сделку по поглощению Pixar Animation Studies. Владельцы акций Pixar смогут сменить их на акции Disney в соотношении за 1 акцию Pixar 2,3 акции Disney.
Общая стоимость сделки составила 4,7 млрд. долларов.
Результатом этой сделки, в частности, стал рост акций Disney на 14%. По завершению сделки, директор Pixar войдет в Совет директоров Disney в качестве 14-го участника. //Газета.Ru
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