Disney приобрел Pixar Animation Studies

Disney завершает сделку по поглощению Pixar Animation Studies. Владельцы акций Pixar смогут сменить их на акции Disney в соотношении за 1 акцию Pixar 2,3 акции Disney.

Общая стоимость сделки составила 4,7 млрд. долларов.

Результатом этой сделки, в частности, стал рост акций Disney на 14%. По завершению сделки, директор Pixar войдет в Совет директоров Disney в качестве 14-го участника. //Газета.Ru