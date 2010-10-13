«Укртелеком» выставили на продажу

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ (номер от 13 октября т.г.).

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Инвестор «Укртелекома» должен будет выполнить условия кредитного договора от 8 августа 2005 г. и дополнительного соглашения к нему между Обществом и банками-нерезидентами, в частности, относительно обеспечения погашения и обслуживания кредита (500 млн. дол. – УНИАН) в соответствии с договором.

Покупателя «Укртелекома» также обязали оплатить в течение трех месяцев со дня перехода права собственности на пакет акций дивиденды, начисленные по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2007 году, в сумме около 74 млн. грн.

Как отмечается в объявлении конкурса, к участию в нем не допускаются компании, размер дохода (выручки) от реализации продукции которых на территории Украины за последний финансовый год (включая налог на добавленную стоимость и другие налоги и сборы) превышает 25% общей суммы таких доходов в Украине, определенных Государственным комитетом статистики.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.