В Одессе суд запретил марш в честь героев УПА

Поздно вечером 12 октября Одесский окружной административный суд, ссылаясь на угрозу интересам национальной безопасности и общественного порядка в городе, вынес постановление, которым запретил проводить 14 октября акции чествования национальных героев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Такое решение суд принял по иску исполнительного комитета Одесского городского совета.

Как отметили в ВО “Свобода”, 14 октября патриотическая общественность уже традиционно планировала Маршем по центральным улицам Одессы почтить память героев УПА и отметить праздник Покрова.

Ответственный за проведение акций кандидат в депутаты в областной совет от ВО «Свобода» Василий СИДОРАК назвал решение суда абсурдным, и выразил убеждение, что оно было написано под диктовку мэрии. «О проведении марша в честь героев УПА мэрия была в извещена еще 4 октября. В четверг, 7 октября, я получил положительные ответы - письменный от управления внутренней политики и устный от управления МВД. О том, что горисполком подал иск с требованием запретить марш, мне сообщил представитель суда за два часа до заседания. Соответствующие документы направили по факсу. Я не успел даже ознакомиться с сутью дела. Мое ходатайство о перенесении заседания на 13 октября судья отклонила. Сам процесс был похож на театр. Судью интересовало, почему в заявке не указан перечень людей, которые будут принимать участие в марше, каковы религиозные убеждения участников акции”, - отметил В.СИДОРАК.

По его словам, судья Оксана ВОВЧЕНКО удовлетворила иск исполкома горсовета, ссылаясь на то, что в это время в центре Одессы по маршруту проведения марша будут размещены агитационные палатки различных партий и общественных организаций, что может привести к значительному обострению обстоятельств и массовым беспорядкам.

Кроме того, добавил В.СИДОРАК, в решении суда отмечается, что проведение марша, «может повлечь ухудшение санитарно-эпидемического состояния, что является угрозой как для населения, так и для туристов, мирный отдых которых может быть приостановлен».