Объявлен лауреат Букеровской премии

Лауреатом Букеровской премии по итогам 2010 года стал британец Говард Джейкобсон.

Его наградили за сатиричный роман "Проблема Финклера" о жизни евреев и тех, кто хочет ими быть. Имя триумфатора объявил накануне председатель жюри, бывший придворный поэт британского королевского двора Эндрю Моушн на торжественной церемонии в Гилдхолле - церемониальной ратуше лондонского района Сити. Победа британца стала достаточно неожиданной. В числе фаворитов букмекеры называли совсем другие имена.

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