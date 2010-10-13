Что делать с жильцами общежитий?

Проблемами жителей общежитий будет заниматься постоянно действующая рабочая группа, которая будет вспомогательным органом Кабинета министров Украины.

Соответствующий проект постановления Кабмина одобрен сегодня на заседании Правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА.

В частности он информировал, что рабочая группа будет работать над определением путей решения проблем граждан, проживающих в общежитиях.

«Эта рабочая группа должна провести анализ основных проблем жителей общежитий, в частности, в части обеспечения реализации их права на жилье. После этого – определить пути, механизм и способы решения их проблем. Безусловно, рабочая группа будет принимать участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, направленных на решение проблем жителей общежитий», - сказал В.ТИХОНОВ.

Возглавлять такую рабочую группу будет министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ее состав войдут представители Минфина, Минэкономики, МВД, Минрегионстроя, Минпромполитики, Минтруда, Минюста, Фонда госимущества.