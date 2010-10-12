Студенты сегодня будут протестовать в 15 городах

10:27, 12 октября 2010
Общество
1801 0

В МОН претензий не понимают

Сегодня состоится Всеукраинская акция протеста студентов против введения дополнительных платных услуг в высших учебных заведениях.

Как сообщил вчера УНИАН координатор общественной инициативы “Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ, акция протеста пройдет в 15 городах Украины, в частности Киеве, Харькове, Симферополе, Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Каменец-Подольском, Сумах, Хмельницком, Луганске и других городах.

В рамках акции планируется подача административного иска в Окружной административный суд Киева о признании незаконными отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 27 августа №796 “Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности”.

Как сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина», студенческие профсоюзы проведут акцию, не смотря на вчерашнее заявление Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Как сообщалось, глава государства поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ пересмотреть решение правительства о введении платных услуг, предоставляемых учебными заведениями государственной и коммунальной форм собственности.

Один из организаторов акции, глава департамента коммуникаций общественной организации "Фонд региональных инициатив" Екатерина ДИДЫК отметила изданию, что шествие студентов состоится в любом случае: "Мы слышали только слова Виктора ЯНУКОВИЧА, они не подтверждены никакими документами".

Как сообщил газете член комитета Киевского независимого студенческого профсоюза "Прямое действие" Андрей МОВЧАН, две недели назад в Таврическом национальном университете (Симферополь) уже был опубликован перечень платных услуг, согласно которому за пересдачу экзамена младшему преподавательскому составу студент должен заплатить 200 грн., доценту – около 430 грн., профессору – 900 грн. "Мы против введения платы за пересдачу экзаменов, пользование интернетом, библиотекой, медпунктом, за пропущенные пары. На наших глазах происходит коммерциализация образования!" – заявил А.МОВЧАН.

«КоммерсантЪ-Украина» отмечает, что в Министерстве образования и науки не понимают, против чего намерены протестовать студенты. "Из-за чего поднялся шум? Из-за отработки пропущенных лабораторных занятий? Но ведь есть занятия, которые подразумевают затраты топлива, электроэнергии, рабочего времени преподавателя. Я не вижу тут предмета для доработки, достаточно дать общественности пояснения касательно платных услуг. Сейчас мы над этим работаем",– сказал вчера директор Департамента высшего образования Минобразования Ярослав БОЛЮБАШ.

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter