Студенты сегодня будут протестовать в 15 городах

Сегодня состоится Всеукраинская акция протеста студентов против введения дополнительных платных услуг в высших учебных заведениях.

Как сообщил вчера УНИАН координатор общественной инициативы “Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ, акция протеста пройдет в 15 городах Украины, в частности Киеве, Харькове, Симферополе, Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Каменец-Подольском, Сумах, Хмельницком, Луганске и других городах.

В рамках акции планируется подача административного иска в Окружной административный суд Киева о признании незаконными отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 27 августа №796 “Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности”.

Как сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина», студенческие профсоюзы проведут акцию, не смотря на вчерашнее заявление Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Как сообщалось, глава государства поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ пересмотреть решение правительства о введении платных услуг, предоставляемых учебными заведениями государственной и коммунальной форм собственности.

Один из организаторов акции, глава департамента коммуникаций общественной организации "Фонд региональных инициатив" Екатерина ДИДЫК отметила изданию, что шествие студентов состоится в любом случае: "Мы слышали только слова Виктора ЯНУКОВИЧА, они не подтверждены никакими документами".

Как сообщил газете член комитета Киевского независимого студенческого профсоюза "Прямое действие" Андрей МОВЧАН, две недели назад в Таврическом национальном университете (Симферополь) уже был опубликован перечень платных услуг, согласно которому за пересдачу экзамена младшему преподавательскому составу студент должен заплатить 200 грн., доценту – около 430 грн., профессору – 900 грн. "Мы против введения платы за пересдачу экзаменов, пользование интернетом, библиотекой, медпунктом, за пропущенные пары. На наших глазах происходит коммерциализация образования!" – заявил А.МОВЧАН.

«КоммерсантЪ-Украина» отмечает, что в Министерстве образования и науки не понимают, против чего намерены протестовать студенты. "Из-за чего поднялся шум? Из-за отработки пропущенных лабораторных занятий? Но ведь есть занятия, которые подразумевают затраты топлива, электроэнергии, рабочего времени преподавателя. Я не вижу тут предмета для доработки, достаточно дать общественности пояснения касательно платных услуг. Сейчас мы над этим работаем",– сказал вчера директор Департамента высшего образования Минобразования Ярослав БОЛЮБАШ.