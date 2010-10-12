На сегодня в мире недоедают более миллиарда человек.

Такие данные приводятся в Глобальном индексе голода за 2010 год, составленном Международным исследовательским институтом продовольственной политики, передает Би-Би-Си.

По данным авторов документа, главной причиной столь высоких показателей является недоедание среди детей. Наиболее высокий уровень голода зафиксирован в африканских странах, расположенных южнее Сахары, и в Южной Азии.

Авторы доклада призывают правительства бороться в первую очередь с недоеданием среди детей - с тем, чтобы снизить общие показатели.

В большинстве стран бывшего Советского Союза показатели голода находятся на самом низком уровне, то есть ситуация в этой области относительно благоприятна. Однако в Узбекистане, Туркмении, Грузии, Армении и Азербайджане отмечают средний уровень недоедания.

Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству определяет голод как потребление менее 1,8 тыс. килокалорий в день. Это минимум, необходимый для здоровой и активной жизни.

Авторы доклада отмечают, что количество голодающих в мире уменьшалось в период с 1990 по 2006 годы, но в последние годы этот показатель немного повысился. В 2009 году голодали более одного миллиарда человек.

Глобальный индекс голода оценивает ситуацию в 122 развивающихся государствах и странах с переходной экономикой. Положение в 29 из этих стран, большая часть из которых расположена южнее Сахары и на юге Азиатского континента, описывается составителями доклада как "крайне опасная" и "опасная".

Авторы исследования отмечают, что показатели ухудшились в девяти странах: КНДР и восьми африканских странах, расположенных южнее Сахары. Самые негативные показатели у Демократической Республики Конго: здесь индекс голода повысился на 65% за последние десять лет. Цифры учитывают количество людей, которые испытывают дефицит калорий в потребляемой пище, количество детей в возрасте до 5 лет, у которых недовес, и уровень детской смертности.

По мнению составителей доклада, увеличение негативных показателей связано с ростом цен на продовольствие и с мировым экономическим кризисом.

Также авторы доклада считают, что сокращение числа голодающих значительно увеличивает продуктивность и экономическое развитие государств.