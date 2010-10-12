Министр обороны приказал ежегодно проводить конкурс украинского языка

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ приказал ежегодно проводить в Вооруженных силах конкурс на лучшее знание украинского языка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны, об этом говорится в приказе руководителя оборонного ведомства от 5 октября, которым утверждено Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее знание украинского языка среди курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений, воинских учебных подразделений высших учебных заведений и лицеистов военных лицеев.

Приказ подписан с целью воспитания уважительного отношения к языку, культуре и традициям украинского народа, отмечают в Минобороны.

Как определено в документе, конкурс проводится ежегодно в период с 9 ноября (Дня украинской письменности и языка) текущего года до 20 мая следующего года. Он состоит из двух этапов: первый – в высших учебных заведениях, воинских учебных подразделениях высших учебных заведений и в военных лицеях; второй (финальный) – в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины (Киев) среди победителей первого этапа конкурса.

Награждение победителей конкурса осуществляется за счет фонда Лиги украинских меценатов соответственно с установленной ею квотой, сообщили в Минобороны.