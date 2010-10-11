Смерть студента в райотделе: милиционеров обвинили в «халатности»

Смерть студента Игора Индило в Шевченковском райуправлении милиции Киева в мае этого года стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева города, к такому выводу пришли следственные прокуратуры, в производстве которых находилось дело.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, сегодня “завершено расследование с направлением в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении участкового инспектора Шевченковского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве П. по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины и инспектора дежурной части этого же райуправления по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, которые обвиняются в превышении власти и служебной халатности, соответственно, вследствие чего 18 мая 2010 года в помещении райуправления милиции погиб студент Игорь Индило".

Как заметили в прокуратуре, кроме того, министру внутренних дел Украины 9 октября внесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению данного преступления. В представлении, в частности, поставлен вопрос об ответственности руководителей Шевченковского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

При этом в пресс-службе пояснили, что длительность расследования по данному уголовному делу обусловлена значительным объемом следственных действий, которые проведены по делу, в частности судебно-медицинских экспертиз относительно установления обстоятельств смерти студента.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индило в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». В милиции опровергли информацию о том, что студент умер в результате действий правоохранителей.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева.