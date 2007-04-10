Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сегодня нет оснований для досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в интервью представителям иностранной прессы сегодня.

При этом он заметил, что, если кто-то считает, что такие основания, есть то можно поговорить. «Я только знаю одно, что Конституция предусматривает 4 обстоятельства, когда можно говорить о досрочных президентских выборах. К счастью, ни одного из них в Украине нет. Я говорю, прежде всего, что Президент жив, что здоровье у него хорошее, что Президент не преступник, и в отставку я не подавал», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он предложил говорить о сути существующего кризиса в Украине, а не доводить ситуацию до абсурда. «А то дойдем до того, что и председателей колхозов нужно всех переизбрать, это не является предметом честных дискуссий», - подчеркнул Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня вопрос не в персонах, сегодня, по его словам, “идет борьба между демократией и недемократией за векторы развития страны, за то, может ли страна жить “по понятиям”.

Президент также подверг острой критике ряд процессов, которые состоялись в стране в последнее время, в частности, решения местных судов относительно приостановки действия его указа о роспуске парламента. В.ЮЩЕНКО не исключает, что судьям предложили «такие мотивы», что они смогли игнорировать Конституцию.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал ситуацию вокруг Центризбиркома. «Может ли за один день заболеть 4 члена ЦИК, и, по-видимому, одной болезнью”, - спросил Президент. Он считает, что цель этих действий лишь одна – видеть недееспособным ЦИК.

Также Президент подверг критике и события вокруг Конституционного суда, которые привели к сегодняшнему заявлению 5 судей о давлении на суд.

Говоря о ряде других проблемных вопросов, в том числе вопросе возвращения НДС и тому подобное, В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня речь идет о системе ценностей, которая изменяется, или на которую посягают те или иные политические силы. “Долг Президента - защитить эти ценности”, - заявил глава государства.

Он также сообщил, что во время многочисленных консультаций и с премьер-министром, и с председателем ВР он предлагал пути, которые позволили бы найти здоровый компромисс и урегулировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада провела внеочередное заседание, во время которого, в частности, приняла обращение к народу Украины, в котором выступает за одновременное проведение выборов парламента, Президенту и проведение по воле народа референдума относительно вступления в НАТО.