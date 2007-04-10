Тимошенко: ЦИК может перенести всё, кроме выборов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Центризбирком может продлить сроки избирательных процедур для проведения досрочных парламентских выборов 27 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала на брифинге в Секретариате Президента.

«Перенести дату выборов невозможно, но ЦИК, имея соответствующий опыт, может принимать свои решения о продлении сроков проведения тех или иных избирательных процедур», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ сослалась на статью 77 Конституции, которая предполагает, что дата досрочных выборов назначаются по истечении 60-ти дней с момента досрочного прекращения полномочий ВР. «Кроме того, закон о выборах (народных депутатов Украины – УНИАН) предусматривает, что выборы проводятся в последнее воскресенье по истечении этого срока. Последнее воскресенье 60-дневного срока приходится на 27 мая, и отступать от этой даты невозможно», - подчеркнула она.