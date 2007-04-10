В УНИАН презентуют международный проект «Духовное Возрождение» (трансляция на 5 канале)

11 апреля в 13-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция, посвященная презентации 1-й части Международного Проекта «Духовное Возрождение Человека и Общества». Система академика Миание располагает принципиально новыми теориями и программами, техниками и методиками развития человека, которые будут презентованы на пресс-конференции. Система удостоена ряда наград, в том числе международных. Проект представят: президент-основатель, научный руководитель Центра и Системы «Развитие Человека, академик РАЕН и МДА, доктор философских наук, профессор М.Миание, координаторы Проекта: направление «Наука» – руководитель Института «Развитие Человека и Общества», кандидат технических наук С.Моторина, направление «Образование» - руководитель структуры «Учителя», ведущий Центра «Развитие Человека», В.Василенко (ул. Крещатик.4. Конференц-зал). Телефоны: (057) 717-98-60, 8-067-902-85-65 info@mianie-system.org. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.