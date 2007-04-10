Завтра “Газ Украины” отключит от газоснабжения “Киевэнерго”

Сегодня дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» поручила ОАО “Киевгаз” и УМГ “Киевтрансгаз” отключить с 11 апреля от газоснабжения АЭК “Киевэнерго”. Такое решение ДК “Газ Украины” приняла из-за значительной задолженности АЭК “Киевэнерго” перед Компанией за потребленный в этом году природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК “Газ Украины”.

В сообщении отмечается, что, несмотря на высокий уровень оплаты населением потребленного газа, долг АЭК “Киевэнерго” перед ДК “Газ Украины” с начала 2007 г. превысил 72 млн. грн.

Вопреки предоставленным гарантиям о срочном погашении задолженности, столичная теплоэнергетика не только не уменьшила долги, но и нарастила их. АЭК “Киевэнерго” в среднем на протяжении суток потребляет природного газа на 4 млн. грн.

Отключить от газоснабжения АЭК “Киевэнерго” поручено в соответствии с порядком пообъектного прекращения (ограничения) газоснабжения потребителям, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 08.12.06 №1687.

ДК “Газ Украины” проинформировала также об отключении от газоснабжения предприятия-должника Киевскую городскую государственную администрацию.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и ДК "Газ Украины" проводят отключение от газоснабжения предприятий ТКЭ–должников во исполнение решений совещания в Кабинете Министров Украины, которое прошло под председательством вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА 21 марта 2007 г.

На совещании у А.КЛЮЕВА было принято решение предоставлять объемы природного газа лишь тем предприятиям ТКЭ, которые обеспечат уровень расчетов не ниже 85%.

ДК "Газ Украины" предоставила поручение облгазам на отключение или ограничение газоснабжения 292 предприятий коммунальной теплоэнергетики в соответствии с подтвержденными лимитами газа.

По состоянию на 29 марта т.г., ДК "Газ Украины" отключила или ограничила газоснабжение 809 котельных предприятий ТКЭ–должников.

В результате принятых мер на протяжении десяти дней - с 19 по 29 марта - уровень расчетов предприятий ТКЭ вырос на 6% (с 52% до 58%).