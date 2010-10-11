На Сумщине упал самодельный летательный аппарат: пилот погиб

Несанкционированный полет

В воскресенье в 16.00 в поле вблизи с. Гриценково Сумской области во время несанкционированного полета упал незарегистрированный самодельный летательный аппарат, вследствие чего погиб пилот 1937 г.р. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Сумской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter