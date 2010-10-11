На Сумщине упал самодельный летательный аппарат: пилот погиб
08:59, 11 октября 2010Общество
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Несанкционированный полет
В воскресенье в 16.00 в поле вблизи с. Гриценково Сумской области во время несанкционированного полета упал незарегистрированный самодельный летательный аппарат, вследствие чего погиб пилот 1937 г.р.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Сумской области.
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