Гриценко: инфляция "от Кабмина" никого не обманет

Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что обнародованные Кабинетом министров Украины и Госкомстатом показатели инфляции за сентябрь на уровне 2,9% является абсолютно неправдивыми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, это – «попытка скрыть реальное состояние экономики».

По словам политика, в последние дни он побывал в Луганской, Донецкой, Черкасской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Причем посещал не только областные центры, но и районы, города, села.

«Везде одним из первых возникает вопрос стремительного роста цен, который нельзя скрыть в пределах зафиксированных правительством 3% инфляции», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, «люди не верят рапортам правительства о практически стабильных ценах, в то время когда они стремительно растут».

Наиболее ощутимым, по его мнению, для людей является рост цен на молочные продукты: молоко, масло, сыр. А также на мясоколбасные изделия, которые в ряде регионов подорожали на 20%. Выросли цены на крупы, в частности, на гречку в 2 раза и более, а также на хлеб – на 10-15%, местами – на 20%.

Кроме того, прибавил А.ГРИЦЕНКО, в большинстве регионов растут цены на проезд и услуги связи. Особенно ощутимым является повышение цен на лекарства - на 30%, 50%, а то и на 100%.

Политик напомнил, что поступают первые платежки с новыми ценами на газ и горячую воду, хотя правительство во время подписания харьковских соглашений обещало не повышать цены на газ и коммунальные услуги.

«В это время правительство пытается подать ситуацию лучше, чем она есть. Это свидетельствует или об отрыве правительства от реальной ситуации в стране, или о преднамеренном очковтирательстве», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Среди основных причин повышения цен он назвал поборы на таможне при растаможке товаров импортного производства, в том числе лекарств.

Вторая причина, по мнению политика, заключается в «неспособности Кабинета министров реально стимулировать развитие отечественного производства продовольственных товаров и товаров широкого потребления».

Лидер «Гражданской позиции» предлагает премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и министрам экономического блока правительства – Сергею ТИГИПКО, Василию ЦУШКО, Федору ЯРОШЕНКО – «выйти из своих кабинетов, проехать по регионам страны, лично зайти в магазины и на рынки и убедиться в том, какова на самом деле реальная ситуация в стране».