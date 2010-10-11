В Донецкой области издана "Красная книга"

В Донецке впервые издана «Красная книга Донецкой области: растительный мир (растения, которые подлежат охране на территории региона)».

Об этом сообщили УНИАН в Госуправлении охраны окружающей природной среды Донецкой области. Красная книга Донецкой области (растительный мир), как информационно-справочное издание, в которой приведены сведения о 382 видах высших и низших растений, грибов и лишайников, которые подлежат особой охране на территории региона, составлена Государственным управлением охраны окружающей природной среды Донецкой области совместно с Донецким ботаническим садом НАН Украины.

В Красной книге для каждого вида растений приводится созологический статус, биоморфологическая характеристика, данные о распространении, условиях роста, состояние популяций, причины раритетности, мероприятия по охране. Характеристики видов проиллюстрированы картосхемами, фотографиями и рисунками.

Работы по подготовке и изданию этой Красной книги были начаты еще в 2008 году, Редакционную коллегию возглавлял начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в Донецкой области Сергей ТРЕТЬЯКОВ, статьи справочного издания составлены в основном научными работниками отдела флоры Донецкого ботанического сада НАН Украины, в подготовке материалов приняли участие также преподаватели кафедры ботаники и экологии Донецкого национального университета.

Общую редакцию издания осуществил доктор биологических наук Владимир ОСТАПКО.