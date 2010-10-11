В Севастополе за 10 лет усыновлено 605 детей

В Севастополе за последние 10 лет усыновлено 605 детей, 312 из них - гражданами Украины. На сегодня в службах по делам детей города состоят на учете состоит 642 детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения. Большая часть из них – 445 - воспитывается в семьях опекунов и попечителей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные приведены в ходе «круглого стола» в Севастополе, обсудившего такие вопросы, как «тайна усыновления: за и против»; является ли возраст ребёнка препятствием для его усыновления; усыновление детей с патологией развития; необходимо ли обучение кандидатов в усыновители и другие. Начальник службы по делам детей горгосадминистриции Людмила ГРИЦКО отметила, что с каждым годом в Украине наблюдается рост числа граждан Украины, принявших в свою семью ребёнка-сироту или ребёнка, лишенного родительского попечения. «По статистике в Украине ежедневно рождается около 1400 младенцев, около 50 из них остаются без родительского тепла и материнской заботы, а усыновляют ежедневно 60. Пять лет назад в родильных домах оставалось на 15-20 детей больше, чем усыновляли», - констатировала Л.ГРИЦКО.

В Севастополе первый детский дом семейного типа был создан в 1991 году, первая приёмная семья - в 2003 году. За последние 8 лет в городе было создано 33 приёмные семьи и 1 детский дом семейного типа. Семейной формой воспитания охвачен 51 ребёнок. На сегодняшний день в 26 приёмных семьях воспитываются 34 ребёнка, 10 детей - в 2-х детских домах семейного типа.