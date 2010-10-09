Капитан милиции возглавлял преступную группировку

12 участников преступной группы, возглавляемой начальников линейного отдела милиции на Одесской железной дороге, предстанут вскоре перед судом по обвинению в хищении имущества из поездов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, даче взяток и создании преступной организации.

Как сообщили УНИАН в областной прокуратуре, «документально установлено, что капитан милиции создал в мае 2009 года преступную организацию на Одесской железной дороге, участники которой в течение 7-ми месяцев совершили 13 краж из поездов, проходивших по ОЖД. Общая стоимость похищенного составила 580 тыс. грн.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, установлено, что организатор дважды давал взятки (5 тыс. грн. и 12 тыс. долл.) высокопоставленным сотрудникам областного управления по борьбе с организованной преступностью.

Семеро участников организованной преступной группировки находятся под стражей, остальные пятеро – на подписке о невыезде.