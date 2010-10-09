В БЮТ против создания в Киеве муниципальной больничной кассы

Фракция «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете выступает против создания в столице муниципальной больничной кассы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой фракции.

Как отметил, в частности, секретарь фракции БЮТ в Киевсовете Алексей ДАВЫДЕНКО, решение коллегии КГГА от 8 октября «О создании в городе Киеве Муниципальной больничной кассы» свидетельствует, что столичная власть вопреки Конституции и законам Украины пытается легализовать платную медицину.

А.ДАВЫДЕНКО убежден, что создание в столице больничных касс противоречит Основному закону Украины и постепенно приведет к появлению платной медицины.

«На каких основаниях и с какой целью создается городская больничная касса? Ни один закон их существование не предусматривает, более того, Конституция – пунктом о доступности бесплатной медицины для всех граждан Украины – прямо отрицает. Неужели КГГА решила ставить какие-то противоправные эксперименты на столичных жителях?» - возмутился А.ДАВЫДЕНКО.

«Следующим шагом за созданием больничных касс может стать появление дошкольных касс и касс младших классов школы, а, следовательно, и платного базового образования. Опять таки – вопреки Конституции», - высказал предположение А.ДАВЫДЕНКО.

Политик отметил, что вряд ли факт создания больничных касс закроет не менее противозаконную сеть поощрения работников сферы здравоохранения, популярную сейчас в столице.

«Соответственно, больным киевлянам придется платить дважды – и в кассу, и в руки?» - спрашивает А.ДАВЫДЕНКО.

Секретарь фракции БЮТ также убежден, что за те взносы, которые предложены городской администрацией для больничных касс, - ежемесячно по 30 грн. для взрослых, по 15 грн. – для студентов и по 10 грн. – для детей, - предоставлять качественные медицинские услуги и покупать действительно эффективные медпрепараты невозможно.

«Власть убеждает, что взносы в больничные кассы будут добровольными. Однако, по моему мнению, это ничто иное, как новая интерпретация популистской риторики ЧЕРНОВЕЦКОГО «богатые заплатят за бедных». Ведь, учитывая стоимость взносов, для реальной помощи больным платить их должны и все здоровые киевляне», - отметил депутат.

Политик убежден: из этого проекта решения КГГА, подписанного новым начальником Главного управления здравоохранения Раисой МОИСЕЕНКО, абсолютно очевидно, что она назначена на должность не для наведения порядка в медицине, а для введения платных услуг вопреки положениям Конституции.

«Новоназначенный руководитель управления уже с первых дней нарушает Конституцию, где четко сказано, что медицинское обеспечение не только киевлян, но и украинцев в целом, является бесплатным, и пробует ввести платную медицину», - констатировал депутат.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября в Киевской городской государственной администрации обсуждался вопрос создания в столице муниципальной больничной кассы.

Обсуждение прошло во время расширенного заседания коллегии под председательством первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА. В нем приняли участие председатель Ассоциации работников больничных касс Украины Валентин ПАРИЙ, начальник Главного управления здравоохранения Киева Раиса МОИСЕЕНКО, главный врач Центра семейной медицины Дарницкого района г. Киева Юрий СМИЩУК и главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Игорь ЧЕРМАК.

По словам А.ПОПОВА, основными задачами муниципальной больничной кассы являются:

- медикаментозное обеспечение членов больничных касс, в случае их заболевания, лекарствами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами;

- анализ и обобщение ведущего отечественного и зарубежного опыта в области здравоохранения;

- помощь медицинским заведениям в обеспечении лекарственными препаратами, оборудованием, аппаратурой и инструментами;

- информационная и разъяснительная работа с привлечением юридических и физических лиц, в том числе иностранных, для финансового обеспечения деятельности муниципальной больничной кассы.

Как сообщалось, ранее А.ПОПОВ заявлял, что с целью привлечения в муниципальную больничную кассу как можно большего количества участников, ежемесячный членский взнос в кассу должен быть социально приемлемым. Предлагается, что размер вступительного взноса будет 10,00 грн., а ежемесячного членского взноса – 30,00 грн. За детей родители будут платить 10,00 грн., независимо от их количества. Членскую карточку плательщики получают через три календарных месяца после уплаты вступительного и трех членских взносов. Пенсионеры будут финансироваться за счет городского бюджета.