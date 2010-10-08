Дело о поджоге зала игровых автоматов отправлено на дорасследование

Суд вернул на дополнительное расследование уголовное дело о поджоге в зале игровых автоматов в Днепропетровске, где 7 мая 2009 года в результате пожара погибли 9 человек.

Об этом говорится в сообщении Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровские области.

Согласно сообщению, в производстве следственного управления ГУ МВД Украины в области находилось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения требований пожарной безопасности должностными лицами ООО «Порыв», которое привело к тому, что 7 мая 2009 года в помещении зала игровых автоматов «Метро-Джекпот» по адресу: Днепропетровск, проспект Гагарина, 127, возник пожар, вследствие которого погибли 9 человек и 13 получили телесные повреждения.

«Во время досудебного следствия директору ООО «Порыв» Константину ИВАНОВУ была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия») и ч. 2 ст. 367 («Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия») УК Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе следствия также был установлен факт поджога помещения неустановленными лицами, по которому возбуждено отдельное уголовное дело.

Уголовное дело по обвинению К.ИВАНОВА было завершено производством в Главном следственном управлении МВД Украины и направлено в суд. Вместе с тем в сентябре этого года Апелляционный суд Днепропетровской области освободил К.ИВАНОВА из-под стражи, а дело вернул на дополнительное расследование в следственное Управление ГУМВД Украины в Днепропетровской области с указанием объединить вышеуказанные уголовные дела и замечанием, что доказательство вины К.ИВАНОВА возможно в случае установления вины других лиц, совершивших умышленный поджог.

Как отметил в комментарии УНИАН сам К.ИВАНОВ, который несколько месяцев провел в СИЗО, «дело фактически развалилось».

«С самого начала мы настаивали на том, что трагедия в Днепропетровске - это умышленный поджог. Мы исключали версию поджога конкурентами. Их у нас в Днепропетровске просто не было. Следствие подтвердило это. Все экспертизы свидетельствовали об одном: поджог был осуществлен с помощью высокотоксичного вещества. Меня же сделали «стрелочником» и я зря отсидел в тюрьме несколько месяцев», - рассказал К.ИВАНОВ.

Как сообщалось, трагедия в Днепропетровске 7 мая 2009 года имела большой общественный резонанс. На место трагедии тогда прибыла премьер-министр страны Юлия ТИМОШЕНКО, отменив визит в Прагу для участия в учредительном саммите инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство». В Днепропетровске Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что трагедия в «Джекпоте» была вызвана грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

После этой трагедии в Днепропетровске был запрещен игорный бизнес в стране: Верховная рада оперативно приняла такой закон.

Ряд экспертов еще тогда заявили, что запрет игорного бизнеса и его перевод в специальные зоны лишь коррумпирует отрасль игорного бизнеса, поскольку позволит приближенным к власти бизнесменам и чиновникам выкупать землю, отведенную под строительство игровых центров.