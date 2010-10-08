Финансисты обеспокоены угрозой "валютных войн"
03:03, 08 октября 2010Общество
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Эта тема станет в Вашингтоне основной
Мировые финансисты обеспокоены напряженностью, возникшей между рядом стран по вопросам валютно-финансовой политики, сообщает Радио "Свобода".
Ожидается, что эта тема станет основной на открывающемся в пятницу в Вашингтоне совещании министров финансов и глав центральных банков стран мира.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан отметил накануне встречи, что наиболее острым является вопрос о курсе китайского юаня, который Евросоюз и США считают искусственно заниженным.
Президент Всемирного банка Роберт Зеллик заявил об опасности "валютных войн", которые могут дестабилизировать мировую экономику.
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