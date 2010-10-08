Финансисты обеспокоены угрозой "валютных войн"

Мировые финансисты обеспокоены напряженностью, возникшей между рядом стран по вопросам валютно-финансовой политики, сообщает Радио "Свобода".

Ожидается, что эта тема станет основной на открывающемся в пятницу в Вашингтоне совещании министров финансов и глав центральных банков стран мира.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан отметил накануне встречи, что наиболее острым является вопрос о курсе китайского юаня, который Евросоюз и США считают искусственно заниженным.

Президент Всемирного банка Роберт Зеллик заявил об опасности "валютных войн", которые могут дестабилизировать мировую экономику.