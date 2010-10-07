Недовымершим Киевским зоопарком будет руководить сын Толстоухова

Должность генерального директора Киевского зоопарка с 15 октября будет занимать Алексей ТОЛСТОУХОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое подписал Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В этом документе отмечается, что с 14 октября Светлана БЕРЗИНА будет освобождена от должности генерального директора Киевского зоологического парка в связи с переводом для последующей работы в должности директора коммунального предприятия «Центр идентификации животных».

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в СМИ появилась информация, что С.БЕРЗИНА написала заявление об увольнении по собственному желанию. Отмечалось, что вместо нее на должность руководителя зоопарка будет назначен старший сын министра Кабинета министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА Алексей, который ранее уже работал в зоопарке и.о. директора четыре месяца - до прихода С.БЕРЗИНОЙ.

Тогда в пресс-службе Киевского зоопарка УНИАН сказали, что в их распоряжении нет информации о том, что С.БЕРЗИНА намерена уйти с должности. Также сказали, что С.БЕРЗИНА находится на больничном.