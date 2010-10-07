На турнире «Стрела древнего Киева» обещают дуэли и экзотику

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской обл.) 9 октября состоится турнир лучников «Стрела древнего Киева».

Как сообщили УНИАН организаторы турнира, 60 опытных членов клубов исторической реконструкции из Украины, Беларуси и России будут соревноваться за звание самого меткого и самого ловкого лучника.

В частности, пройдут соревнования горящими стрелами, по воздушным шарикам, двумя стрелами одновременно, состоятся дуэли лучников, соревнования по движущейся мишени. На этот раз будут соревноваться не только мужчины, но и женщины.

На турнире зрители смогут увидеть настоящие монгольские, английские и древнерусские луки, воспроизведенные по историческим аналогам. Организаторы обещают позаботиться о колорите мероприятия. Большинство участников будет одеты в средневековые костюмы.

«Нам приятно, что в Украине есть прекрасное место для подобных соревнований – «Парк Киевская Русь». Ведь здесь действительно есть необходимая атмосфера, которая настраивает лучников. Поэтому мы сразу согласились принять участие в турнире. Но предупреждаю – белорусские лучники любят побеждать! Думаю, мы окажемся лучшими в номинации «экзотика», - отметил Олег ЛАВРЕНТЬЕВ (Любарт), руководитель Гильдии лучников Беларуси.

Турнир «Стрела древнего Киева» станет последним фестивальным мероприятием на территории Парка в этом году. 17 октября состоится торжественное закрытие III Международного фестиваля «Парк Киевская Русь».

Напомним, что III международный фестиваль «Парк Киевская Русь» в этом году претендует на звание самого длительного мероприятия культурного характера в Украине и во всем мире. Открытие фестиваля состоялось 24 апреля.

Справка УНИАН. Центр культуры и истории «Парк Киевская Русь» строится в селе Копачев Обуховского района, в 34-х километрах от Киева. Создание «Парка» инициировала благотворительная организация «Славянский фонд». В настоящее время на территории 10 га воспроизводится Детинец (Кремль) Киева времен V-XIII веков в масштабе 1:1 с максимальной исторической достоверностью.

Первый этап строительства планируется завершить к Евро-2012, а весь проект – через 7-9 лет. Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Творцы же ожидают, что по окончании строительства Парк станет туристической Меккой Украины.