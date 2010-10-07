АМК изучает обоснованность повышения цен на хлеб в Киеве

Антимонопольный комитет Украины изучает обоснованность повышения цен на хлеб в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

По требованию АМК, ОАО «Киевхлеб» должно предоставить обоснование повышения стоимости хлеба собственного производства.

Напомним, стоимость батона в Киеве выросла с 2,8 до 3,10 грн.

Также сообщается, что в канун повышения цен на хлеб в столице Киевское городское территориальное отделение АМК предоставило ОАО «Киевхлеб» обязательные для рассмотрения рекомендации принять безотлагательные меры для предотвращения экономически необоснованного изменения цен на продукцию, в частности, на социально значимые виды хлеба и хлебобулочных изделий. О результатах рассмотрения этих требований предприятие должно сообщить комитету на протяжении десяти дней.

В случае отсутствия оснований для повышения цен на хлеб орган комитета будет принимать меры, предусмотренные конкурентным законодательством.

Вместе с тем, Киевское областное территориальное отделение АМК рекомендовало областным заводам ОАО «Киевхлеб» воздержаться от необоснованного повышения цен на хлеб.