ФГИУ повторно выставил на продажу Горловский машзавод

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 94,90% государственного пакета акций ОАО "Горловский машиностроительный завод".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета снижена на треть - до 48 млн. 939 тыс. грн.

Согласно объявлению в «Ведомостях приватизации», конкурс состоится через 75 дней со дня публикации.

По информации Фонда госимущества, убыток предприятия за 1 полугодие 2010 г. составил 1 млн. 798 тыс. грн., дебиторская задолженность – 53 млн. 431 тыс. грн., кредиторская задолженность – 79 млн. 687 тыс. грн. Стоимость активов предприятия составила 159 млн. грн.

Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления - 1 октября 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Горловский машиностроительный завод», специализирующееся на производстве горно-шахтного оборудования, сегодня оборудование не производит, ранее предоставляло услуги компании «Горловский машиностроитель», созданной на его базе.

В июле 2001 года по решению Арбитражного суда Донецкой области Горловский машзавод и Авдеевский коксохимический завод создали ЗАО «Горловский машиностроитель».

В уставный фонд «Горловского машиностроителя» были переданы основные активы (цеха и оборудование) Горловского машзавода, в том числе 6 механических цехов, сборочный, литейный, кузнечный, термический цеха и цех металлических конструкций, оцененные в 18,62 млн. грн.

ЗАО «Горловский машиностроитель» специализируется на производстве очистных и проходческих комбайнов, струговых и скреперо-струговых установок.