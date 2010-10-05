Пожарные спасли грамоту за подписью Шептицкого

В Тернопольской области горела 164-летняя церковь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, о пожаре в пристройке церкви Св. Николая в селе Богдановка Подволочисского района жителям села сообщил парень, который шел мимо храма и увидел огонь. Селяне сразу же вызвали спасателей.

Пожар тушили три отделения спасательной службы. Поскольку на месте не было источника воды, бойцам МЧС приходилось по очереди отправляться на дозаправку за несколько километров. Несмотря на это, пожарным удалось спасти от огня здание церкви, имущество, среди которого грамота за подписью митрополита Шептицкого, датированная 1904 годом, в целом материальных ценностей ориентировочно на сумму 300 тыс. грн.

Вместе с тем огонь успел уничтожить церковные вещи, которые находились в киоте, повредил 50 м кв. перекрытия и покрытие церковной пристройки.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.