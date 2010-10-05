Во Львове началась III Экуменическая неделя

4 октября во Львове состоялось торжественное открытие 3-й Экуменической социальной недели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, Всеукраинский общественный форум во Львове будет проходить 4-10 октября под лозунгом: «Доверие. Ответственность. Филантропия», его участниками являются церкви, власть, бизнес, общественный сектор, образовательные заведения Украины и мира.

Как сказала в комментарии УНИАН председатель секретариата 3-й Экуменической социальной недели Ирина КИТУРА, «знаковым для Экуменической недели является приезд известных людей, и все участники получат возможность послушать доклады Мартина РАЙЗЕРА, председателя Всемирного банка в Украине, Молдове и Беларуси, Марка ГАРДИ, доктора философии, директора Неприбыльных административных программ университета Нотр Дам, США».

«Уже третий год подряд во Львове проходит Экуменическая социальная неделя. Это событие стало особым случаем конструктивного диалога и поиска консенсуса для преодоления кризисных явлений современного общества и достижения социального благосостояния», – добавила И.КИТУРА.

Во время Недели будут представлены социальные проекты и программы церквей, которые присутствуют во Львове и реализуются совместно с городской властью.

Проект «Экуменическая социальная неделя» стартовал три года назад. Он стал своего рода уникальным явлением в украинском масштабе и сплотил широкий интеллектуальный круг религиозных деятелей, представителей политикума и социального сектора.