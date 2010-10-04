«Нафтогаз» временно возобновил поставки газа в Польшу
Поставки могут прерваться в любой момент
НАК «Нафтогаз Украины» временно возобновила прекращенные с сентября этого года поставки газа в польский Грубешув, в которой ежегодно поставляется около 9 млн. кубометров газа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польской компании PGNiG.
«Сейчас газ поставляется, но поставки могут быть в любой момент прекращены, поскольку украинская сторона не приняла решения о постоянном возобновлении», – сообщили в пресс-службе.
В PGNiG отметили, что рассчитывают на возобновление постоянных поставок.
Как сообщал УНИАН, польский PGNiG в начале сентября т.г. обвинил «Нафтогаз Украины» в нарушении действующего до 2021 года контракта на поставки газа в польский Грубешув.
Согласно сообщению польской компании, «Нафтогаз» объяснил прекращение поставок изменением украинского законодательства, согласно которому весь добытый в Украине газ должен реализовываться на украинской территории.
Справка УНИАН. В июне т.г. польская Gazeta Wyborcza написала, что PGNiG намерена увеличить импорт газа из Украины в Грубешув в 40 раз – до 200 млн. кубометров газа с 5 млн. куб. м, закупленных в прошлом году.