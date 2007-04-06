Апелляционный суд признал правоту Ющенко

Сегодня коллегия судей палаты по административным делам Апелляционного суда города Киева подтвердила легитимность назначения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО председателем Печерского райсуда г. Киева Инны ОТРОШ.

Как сообщил УНИАН народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ, таким образом, суд не удовлетворил жалобу бывшего председателя Печерского райсуда Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО на незаконность его освобождения от должности Президентом, и признал незаконной приостановку выполнения постановления Печерского районного суда Киева от 5.04 относительно легитимности пребывания в должности председателя суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В частности, руководитель пресс-службы Секретариата Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда.

В тот же день председатель Печерского суда И.ОТРОШ заявила, что бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО расследовать инцидент, произошедший в Печерском районном суде Киева.