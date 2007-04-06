Апелляционный суд признал правоту Ющенко
Отрош возвращается
|Инна Отраш
Как сообщил УНИАН народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ, таким образом, суд не удовлетворил жалобу бывшего председателя Печерского райсуда Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО на незаконность его освобождения от должности Президентом, и признал незаконной приостановку выполнения постановления Печерского районного суда Киева от 5.04 относительно легитимности пребывания в должности председателя суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В частности, руководитель пресс-службы Секретариата Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда.
В тот же день председатель Печерского суда И.ОТРОШ заявила, что бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.
Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО расследовать инцидент, произошедший в Печерском районном суде Киева.