Ющенко в ночь с 7 на 8 апреля побывает в пяти церквях

В ночь с субботы, 7 апреля на воскресенье 8 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в Пасхальных богослужениях церквей разных конфессий.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.

Согласно сообщению, в 23.30 В.ЮЩЕНКО прибудет на начало всенощной службы в Собор Святого Владимира (УПЦ КП).

В 00.40 глава государства будет присутствовать на Пасхальном богослужении в Андреевской церкви (УАПЦ), в 01.10 – на всенощной в Соборе Василия Великого (УГКЦ).

В 01.50 Президент Украины примет участие в Пасхальном богослужении в Соборе Святого Александра (РКЦ).

О 02.35 В.ЮЩЕНКО в Успенском соборе Киево-Печерской лавры (УПЦ) будет присутствовать во время завершения всенощной.