10 студентов претендуют на звание "Юрист года"

10 студентов, которые учатся в высших учебных заведениях Украины юридической направленности, отобраны для участия в финале Всеукраинского конкурса «Юрист года – 2010» в номинации «Студент-юрист».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Такое решение было принято номинационным комитетом Всеукраинского конкурса «Юрист года», который традиционно проводится Союзом юристов Украины с участием Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, МВД, СБУ, Высшего совета юстиции, Верховного Суда, Высшего хозяйственного суда, Высшего административного суда, других профильных органов государственной, судебной власти, ведущих общественных организаций юридической направленности и тому подобное.

В 2010 году к отбору кандидатов в номинации «Студент-юрист» впервые приобщились представители юридической молодежи в лице Координационного совета молодых юристов при Министерстве юстиции Украины.

В 2010 году для участия в финале конкурса в номинации «Студент-юрист» рекомендуются три студента Одесской национальной юридической академии, а также по одному студенту из Украинского государственного университета финансов и международной торговли, Института права и социальных отношений Университета «Украина», Университета экономики и права «Крок», Киевского национального университета им. Т.Шевченко, Киевского университета права НАН Украины, Харьковского национального университета им. Каразина, Национального университета государственной налоговой службы Украины.

При отборе номинантов учитывались их успеваемость, научная деятельность, трудовая и общественная активность, владение иностранными языками и тому подобное.

Номинация «Студент-юрист» была основана в 2009 году. Таким образом, в ходе нынешнего конкурса лучший студент-юрист в Украине будет избран во второй раз.

Предусматривается, что окончательные итоги конкурса «Юрист года – 2010» будут подведены к Дню юриста Украины, который ежегодно отмечается 8 октября.