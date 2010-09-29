Четверо сотрудников угрозыска похитили человека и требовали выкуп

Прокуратура Винницкой области по материалам отдела внутренней безопасности Управления МВД Украины в области возбудила уголовное дело против четырех работников милиции, которые похитили автомобиль, его владельца и требовали деньги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, работники милиции, превышая предоставленные им законом полномочия, необоснованно задержали и безосновательно лишили свободы водителя автомобиля «Хюндай», обвинив его в незаконном приобретении транспортного средства, с применением насилия завладели его автомобилем, требовали от него 15 тыс. долларов США. При получении ими от отца заложника 4,3 тыс. долларов США и 50,3 тыс. грн. все четверо были задержаны.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задержанные работают в уголовном розыске милиции в Донецкой области. Следствие по делу продолжается.