Вдова готова фактами доказать, что Кравченко не виноват в смерти Гонгадзе

Вдова экс-главы МВД Украины Юрия Кравченка Татьяна КРАВЧЕНКО заявляет, что готова предоставить следствию факты невиновности ее мужа в смерти журналиста Георгия Гонгадзе.

Как пишет газета «Сегодня», об этом она сказала в интервью изданию.

«Я уверена в невиновности моего мужа. И не дам на растерзание его честное имя. Тем более, что единственным доказательством причастности супруга к смерти журналиста являются показания экс-генерала Алексея ПУКАЧА. А этого явно недостаточно для обвинения», - заявила Т.КРАВЧЕНКО.

Далее она сказала: «Я же готова предоставить следствию факты, которые полностью снимут подозрения с моего мужа».

О каких именно фактах идет речь, вдова сказать отказалась, пишет газета.

Она подчеркнула, что семья КРАВЧЕНКО будет просить проведения полноценного расследовании Генпрокуратурой дела, а также вынесения судом решения, виновен ее муж или нет. «Причем — в открытом заседании», - отметила Т.КРАВЧЕНКО.

«Пока я только устно сообщила о своем желании. Но в ближайшее время привезу в Генпрокуратуру официальное прошение», - сообщила вдова.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО на брифинге в Киеве заявил, что семья покойного министра внутренних дел Украины Ю.Кравченко, которого А.ПУКАЧ назвал заказчиком убийства журналиста Г.Гонгадзе, настаивает, чтобы суд доказал вину или невиновность должностного лица.

Он отметил, что статьей 215 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено такое право семьи покойного, чтобы дело не закрывалось в связи со смертью человека.