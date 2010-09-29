Винницкие власти опровергают передачу в аренду аэропорта

Винницкий областной совет, который является владельцем целостного имущественного комплекса коммунального предприятия “Аэропорт Винница”, и Винницкая областная государственная администрация опровергают информацию о передаче в аренду на 25 лет коммунального предприятия «Аэропорт Винница» с первоочередным правом выкупа в частную собственность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО.

27 сентября 2010 года “была распространена недостоверная информация о передаче в аренду на 25 лет коммунального предприятия “Аэропорт Винница” с первоочередным правом выкупа в частную собственность”. Винницкий областной совет, который является владельцем целостного имущественного комплекса коммунального предприятия, и Винницкая областная администрация опровергают эту информацию как не соответствующую действительности, говорится в сообщении.

Винницкий областной совет 5-го созыва своим решением от 3 сентября 2010 года № 1108 создал комиссию по подготовке предложений относительно условий конкурса на право аренды данного объекта, отмечается в сообщении.

«Вопросы передачи аэропорта в аренду, а тем более его приватизации, депутатским корпусом не рассматривались. Следовательно, никаких соглашений с инвесторами руководство аэропорта не заключало», - сообщила И.КРАВЧЕНКО.

По ее словам, вопрос относительно объявления конкурса на право аренды может быть рассмотрен на очередной сессии лишь при условии положительных заключений специальной комиссии, а также постоянных комиссий областного совета по вопросам приватизации и коммунальной собственности и по вопросам бюджета.

«На сегодняшний день окончательного решения относительно аренды Винницкого аэропорта нет, ведь даже не объявлен конкурс на право аренды. Работа с потенциальными инвесторами ведется на уровне переговоров. Для нас принципиально важно сотрудничать с победителем будущего конкурса исключительно в рамках закона», - прокомментировал ситуацию председатель Винницкой ОГА Николай ДЖИГА.

В свою очередь, председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ также опроверг всяческие слухи относительно передачи аэропорта в аренду. «Никаких решений о передаче аэропорта с правом выкупа не было, и не могло быть. Это - коммунальная собственность, и мы будем передавать имущество только в аренду, о приватизации вопрос не стоит и близко», - сказал Г.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября пресс-служба компании Shanti Capital Ltd распространила сообщение, что дочернее предприятие компании Shanti Capital Ltd (Великобритания), ООО “Шанти”, получило право взять в аренду аэропорт “Винница” на 25 лет.

По информации пресс-службы, о намерении принять участие в конкурсе на аренду Винницкого аэропорта представитель компании Shanti Capital Ltd Сергей ИВАНЕНКО заявил во время встречи с председателем Винницкой областной государственной администрации Николаем ДЖИГОЙ в июле 2010 года. “После ряда переговоров, а также по результатам конкурса, дочернее предприятие компании - ООО “Шанти”, получило право взять аэропорт в аренду на 25 лет с первоочередным правом выкупа в частную собственность при условии выполнения инвестиционного договора”, - отмечалось в сообщении пресс-службы.