В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:50, 29 сентября 2010Общество
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Ожидается резкое ухудшение погоды
В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 29 сентября в лесах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем на полуострове ожидается южный ветер со скоростью 5 м/с, температура воздуха ночью 23-25 тепла.
30 сентября и 1 октября в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды - сильные ливни, грозы, местами град, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с.
1 октября ожидается понижение ночной температуры воздуха до 8-13 градусов тепла, дневной - до 13-18 тепла.
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