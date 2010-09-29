Кабмин рассматривает возможность реформирования таможни

Правительство рассматривает возможность реформирования таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», об этом вице-премьер-министр, лидер партии Сергей ТИГИПКО заявил в эфире одного из телеканалов.

По его словам, правительство планирует приступить к кодификации таможенного законодательства сразу после принятия Верховной Радой Налогового кодекса.

По прогнозам С.ТИГИПКО, это произойдет в ближайшие 3-4 недели.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам С.ТИГИПКО, Налоговый кодекс Верховная Рада Украины примет в октябре текущего года.