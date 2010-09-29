Сегодня премьера Manhattan Short Film Festival

29 cентября в столичном кинотеатре «Киев» состоится премьера Manhattan Short Film Festival - уникального мирового интерактивного фестиваля, где победителя выбирают зрители. Об этом сообщили УНИАН в компании "Артхаус Трафик".

Как отметили в компании, уже четвертый год украинские зрители имеют уникальную возможность приобщиться к мировому зрительскому жюри и вместе с аудиторией других стран выбрать лучший короткометражный фильм этого года.

Премьера фестиваля состоится 29 сентября в 18:30. Все зрители, купившие билеты на первый показ, попадают и на премьеру проекта.

Результаты украинского голосования отправятся в Нью-Йорк, где 3 октября в 22.00 по местному времени (5 утра 4 октября – по киевскому) будут оглашены фильмы-победители.

Manhattan Short Film Festival является первым в мире глобальным фестивалем - в этом году конкурсную программу увидят 200 городов на шести континентах – в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке.

В 2009 году всего 126 голосов решили судьбу первого места, поэтому голос каждого зрителя может стать решающим.

"Артхаус Трафик" призывает присоединяться к мировому зрительскому жюри и голосовать за лучший фильм в вашем городе:

Киев – кинотеатр "Киев" (ул. Красноармейская 19; тел: 234-73-81),

Днепропетровск – кинотеатр "КиноСтанция" (Звёздный б-р 1а; тел: 373-91-01),

Донецк - "Кинопалац-Звездочка" (ул. Университетская 57; тел.: 311-0-311, 337-00-17),

Запорожье – кинотеатр имени А.Довженко (п-т. Ленина 145; тел.: 34-90-65, 34-10-92, 33-35-28),

Львов - "Палац мистецтв" (ул. Коперника 17; тел: 261-47-33),

Одесса – кинотеатр "Родина" (ул. Мечникова 104; тел: 34-62-51),

Харьков - "Кинопалац" (ул. Сумская 25; тел: 707-7002),

Симферополь - "Космос" (ул. Гагарина, 2а; тел: 22-52-60)

Кривой Рог - "Одесса-Кино" (ул. Димитрова, 30-г; тел: 493-09-09), «Мультиплекс» (ул. Лермонтова, 37; тел: 493-83-63),

Николаев - "Мультиплекс" (пр. Ленина 98; тел: 58-87-00),

Ровно - "Мультиплекс Эра" (ул.Гагарина, 51; тел.: 24-64-11),

Черкассы - "Днепро-Плаза" (Адрес: ул. Г. Сталинграда, 34; тел: 72-43-13),

Ковель - "Премьера",

Мариуполь - "Комсомолец" (просп. Нахимова, 82; тел: 37-11-58).

По всей Украине проект пройдет при поддержке ТМ Stella Artois, отметили в компании.

Медиа-партнеры проекта – журнал «ТОП 10», «Український Тиждень», «Просто радио», www.okino.ua, www.korrespondent.net