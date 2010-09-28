Третий по величине российский банк купит небольшой банк в Украине

Российский Газпромбанк, занимающий третье место по активам (1,7 трлн руб., или $55 млрд), покупает украинский Агрокомбанк, сообщил источник в НБУ порталу "Экономическая правда". По его словам, соглашение находится на стадии завершения.

В Агрокомбанке факт ведения переговоров подтвердили Коммерсанту Украины. "Продажа банка не связана с нехваткой денег у акционеров. Они просто решили привлечь стратега",– сообщил сотрудник банка. Высокопоставленный менеджер в Газпромбанке сказал: "Да, переговоры действительно велись", при этом отметил, что "слабо верит в то, что сделка состоится".

Интерес к банковскому рынку эксперты объясняют необходимостью обслуживать счета клиентов и партнеров "Газпрома" в Украине. Выбор банка из четвертой группы говорит о том, что как минимум в ближайшие год-два Газпромбанк намерен использовать финучреждение как расчетный центр, а не развивать банковский бизнес. Вариант с покупкой позволит быстрее приступить к работе – получение лицензии в случае создания нового банка заняло бы существенно больше времени. А покупка крупного банка могла бы не состояться из-за высокой цены.