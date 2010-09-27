Грабитель с электрошокером нападал на женщин

Работники уголовного розыска Голосеевского районного управления МВД Украины в Киеве задержали 33-летнего киевлянина, который грабил женщин, используя электрошокер.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Голосеевского райотдела милиции Юлия МУСТОШ, на данный момент задержанный сознался в трех фактах ограбления.

По словам Ю.МУСТОШ, на вопрос правоохранителей, зачем ему понадобилось спецсредство, задержанный ответил, что приобрел его для защиты от бездомных собак.