Грабитель с электрошокером нападал на женщин
17:46, 27 сентября 2010Общество
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Пока известны три эпизода
Работники уголовного розыска Голосеевского районного управления МВД Украины в Киеве задержали 33-летнего киевлянина, который грабил женщин, используя электрошокер.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Голосеевского райотдела милиции Юлия МУСТОШ, на данный момент задержанный сознался в трех фактах ограбления.
По словам Ю.МУСТОШ, на вопрос правоохранителей, зачем ему понадобилось спецсредство, задержанный ответил, что приобрел его для защиты от бездомных собак.
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