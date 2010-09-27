Из фракции ПР сбежали 11 депутатов

В Красноармейском городском совете Донецкой области из фракции Партии регионов вышли 11 депутатов во главе с руководителем фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, этот факт подтвердил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации, заместитель главы Донецкой облорганизации Партии регионов Анатолий БЛИЗНЮК.

«Те, которые вышли, – они никогда не были по уму членами партии. Они имели билет члена партии, поскольку им было выгодно на этой волне его иметь, и еще и пытаться возглавлять фракцию, и так далее», – сказал глава ОГА, комментируя выход депутатов из фракции Партии регионов 24 сентября на очередной сессии городского совета в г. Красноармейске.

А.БЛИЗНЮК также заявил, что покинувшие фракцию люди были приспособленцами в Партии регионов и сотрудничали с Юлией ТИМОШЕНКО – основным противником и оппонентом «регионалов».

«Они давным-давно работали и с Юлей ТИМОШЕНКО. И будут баллотироваться от «Батькивщины» те, которые вроде бы были от Партии регионов. Я подчеркиваю: я это знал и знаю четко, что они никогда не были членами Партии регионов по зову сердца. Они были и останутся приспособленцами», - категорично заявил А.БЛИЗНЮК.

При этом он высказал убеждение, что это событие не повлияет на обстановку в г. Красноармейске, а «приспособленцам» «народ сделает соответствующую оценку».

«Если они пойдут от БЮТ (на выборы в местные органы власти – УНИАН), или еще от кого-то – пусть идут. А народ в Красноармейске пусть им делает соответствующую оценку. А в городе Красноармейске будет нормальная, рабочая, такая, какая она на сегодняшний день и есть, обстановка», – сказал А.БЛИЗНЮК.

Он также высказал мнение, что мэр Красноармейска вместе с гражданами города «смогут сделать так, чтобы эти товарищи, или как там их назвать» (вышедшие из фракции ПР – УНИАН), оказались там, где они делают свой бизнес – на рынках, в стриптиз-барах и т. д. «Пусть они идут на рынки – а они являются руководителями рынков, и стриптиз-бара и т. д.», – заявил глава ОГА.

При этом на вопрос УНИАН, ожидает ли Партия регионов в Донецкой области появления новых «приспособленцев» в своих рядах, А.БЛИЗНЮК ответил, что таких «будет много».

«Их много. И на этих выборах их будет море… Кто-то называет это «черным пиаром», но я не буду этого делать, не буду называть фамилии… Эти «члены профсоюза» демонстративно выходят, потому что им пиар нужен, они никому не нужны, они из себя ничего не значат, они людям ничего хорошего не сделали, у них совсем другие задачи… К сожалению, таких будет много. Я говорю в масштабах региона», - сказал А.БЛИЗНЮК.