Украина может заменить ”Газпром” на ”Лукойл” или ТНК-BP

17:40, 05 мая 2006
Общество
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Об этом сообщил Анатолий Кинах

Украина может начать переговоры с Москвой о возможности поставок российского газа от других поставщиков, независимых от "Газпрома". Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Анатолий Кинах в интервью газете "Экономические известия". По словам Кинаха, "есть много компаний, желающих поставлять нам газ по достаточно приемлемым ценам". В числе таких компаний он назвал "Лукойл" и ТНК-BP.

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