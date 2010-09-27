В Калуше начались работы по утилизации гексахлорбензола

Сегодня в Калуше Ивано-Франковской области начались работы по утилизации гексахлорбензола.

Как передает корреспондент УНИАН, старт началу работ дал вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ.

По словам вице-премьера, из резервного фонда правительство выделило 298 млн. грн. на утилизацию этого вещества.

В.СИВКОВИЧ сообщил, что весь гексахлорбензол будет вывезен на утилизацию в Англию. Он напомнил, что подобного проекта с утилизацию такого яда на сегодняшний день в Европе нет. «Это самая большая партия вывоза этого яда с Украины», - отметил вице-премьер-министр. Как он сообщил на брифинге, для вывоза 11,5 тыс. тонн гексахлорбензола с Калушского полигона необходимо, минимум, пять эшелонов по 25 вагонов в каждом.

Международные наблюдатели за вывозом этого яда могут следить в режиме он-лайн.

В.СИВКОВИЧ сообщил, что для решения экологических проблем Калуша ориентировочно необходимы 560 млн. грн.

Сопровождали в поездке В.СИВКОВИЧА глава облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК и городской голова Калуша Игорь НАСАЛЫК.