Укртелеком за полгода потерял 100 тысяч абонентов

Количество абонентов фиксированной телефонной связи компании “Укртелеком» в I полугодии 2010 года сократилось на 100 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укртелекома".

«Сеть фиксированной телефонной связи ОАО «Укртелеком» продолжает сокращаться и по состоянию на 01.07.2010 г. составляла 10,2 млн. номеров против 10,3 млн. на начало года», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн. грн.