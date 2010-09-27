Сегодня православные отмечают Воздвижение

Сегодня православная церковь отмечает праздник Воздвижения Креста Господня.

Ныне крест - главный символ христианства. Христианские храмы увенчаны крестами, каждый христианин носит на груди нательный крест и крестятся.

Как свидетельствует исторические источники, в 70 г. от Р.Х. Иерусалим был разрушен, многие священные места осквернены и засыпаны мусором. Римский император Адриан построил на месте разрушенного Иерусалима новый город, засыпал гроб Господний землей и поставил над ним идола, а на месте, где был распят Христос, построил храм богини Венеры. В 326 году восьмидесятилетняя царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы посетить места, связанные с жизнью Спасителя. Найдя место казни Христа, люди начали там раскопки, и обнаружили три креста. На каком из них был распят Христос – было неизвестно. Поэтому иерусалимский патриарх Макарий, помогавший царице в поисках, предложил испытание. На место, где нашли кресты принесли женщину при смерти, и стали по очереди прикладывать к ней кресты. После прикосновения к третьему - больная исцелилась. Посмотреть на чудо собралось много народу, а чтобы все имели возможность поклониться честному древу Христова Креста, патриарх Макарий встал на высоком месте и поднимал (воздвигал) Крест, показывая его народу. Люди поклонялись Кресту, выкрикивая: «Господи, помилуй!». Так возник праздник Воздвижения Честного и Животворящого Креста Господня, а христиане обрели свою наибольшую святыню.

В праздник Крестовоздвижения в храмах правиться чин Воздвижения Креста: происходит приблизительно то же, что происходило в те далекие времена возле Иерусалима. Песнопения праздника Воздвижения Креста - одни из самых красивых и мелодичных. Частицы Христосова Креста хранятся в нескольких православных храмах, в частности, в Крестовоздвиженском храме в Киеве.

День Воздвижения Креста Господня - день строгого поста.