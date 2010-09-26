Во Львове третий день продолжается «Праздник кофе»

Уже третий день подряд во Львове проходит ежегодный фестиваль «Праздник кофе». Началось это мероприятие в пятницу, 24 сентября, во внутреннем дворике Львовского городского совета. Именно здесь собралось большое количество почитателей ароматного напитка, которые наслаждались кофе под пение и игру на фортепиано известного артиста Павла ТАБАКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, «Праздник кофе» проходит четвертый год подряд. Ежегодно это мероприятие собирает большое количество почитателей из Львова, других городов Украины и даже из-за границы.

Традиционно, кофейные гурманы на протяжении всех фестивальных дней имеют возможность попробовать этот напиток во всех кофейнях и барах города, участвующих в этом мероприятии, а также – проголосовать за лучших баристов.

А в этом году участниками фестиваля стали 14 заведений, среди которых: "Мапа", "Галка", "Gloria Jean`s Coffees", кафе "1", "ЦК Локаль", "Венские булочки", "Армянка", "Венская кофейня", "Black Coffee", "Старые стены", "Золотой дукат", "На бамбетле", "Штука" и "Мир кофе". К тому же, стоит напомнить, что в прошлом году победителем «Праздника кофе» стала кофейня «Мир кофе».

Вместе с гостями города будут выбирать лучший кофе во Львове Король и Королева «Праздника кофе». 25 сентября они посетили каждое из заведений-участников фестиваля, где проводили дегустацию.

Об успехе львовского фестиваля «Праздник кофе» свидетельствует и участие в этом мероприятии известного в мире бариста, итальянца по происхождению, Луиджи ЛУППИ. А приехал иностранец на «Праздник кофе», что провести здесь мастер-класс по приготовлению кофе-эспрессо.

Голосование за лучший кофе во Львове состоится уже сегодня вечером.