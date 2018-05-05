Ани Лорак: Мы с Муратом говорим на разных языках, но чаще всего – языком любви

Корреспондент УНИАН пообщалась с Ани Лорак в ее ресторане “Angel”, расспросив в звезду о самом сокровенном. Недавно певица закончила съемки клипа “С первого взгляда”. Каролина, Вы недавно сняли новый клип. Когда состоится его премьера?

Режиссер обещал еще до 1 апреля, но творческие замыслы режиссера (Алана Бадоева) очень большие и все это очень непросто, потому что в клипе также будет использована компьютерная графика... Из-за этого презентацию клипа отложили. Думаю, что вот уже на этой неделе, в воскресенье, держим кулаки...

Просто в творческом процессе каждый шаг требует много времени. Уже во время пересмотра рабочих материалов клипа Алан комментировал свою работу: вот здесь, мол, должно быть так, я этого не знал, а теперь почувствовал, что так было бы хорошо...

У меня есть надежда, что клип появится. Сейчас просто нагнетается обстановка, но все же он выйдет на экраны.

Кто написал музыку и слова? Музыку написала я, а слова – совместно с Ларисой Архипенко.

Насколько мне известно, Вы готовите новый альбом. Когда Ваши почитатели смогут его приобрести? С альбомом такая же ситуация. Это – творческий процесс, это не производство на заводе. Потому мы ориентируемся на осень. Сейчас уже половина альбома записана, это приблизительно 4–5 песен. Но мне хочется записать 15 и отобрать 11 лучших, которые вошли бы в альбом.

Возможно, перед выпуском альбома будет макси-сингл... До сих пор в Украине макси-синглы хорошо не продавались. Именно поэтому рекорд-компании не предлагали это.

Мои сторонники уже соскучились, потому что последний мой альбом был в прошлом году – «Расскажи». Но это был перевод некоторых треков из альбома «Smile», а полноценный альбом будет только сейчас.

Как процветает Ваш бизнес, какую часть времени Вы ему отводите? Безусловно, между концертами я бываю в ресторане (Ани Лорак недавно открыла собственный ресторан “Angel”. – Авт.), чтобы встретиться с друзьями, контролировать общую ситуацию, выразить свое мнение.

Но руководит этим бизнесом человек, которому я доверяю и которого уважаю, – Мурат (гражданин Турции, жених Каролины. – Авт.). Мне самой, безусловно, это все не осилить. Но все понемногу двигается: уже появились постоянные клиенты, люди любят праздновать дни рождения и свадьбы, на День святого Валентина именно у нас три девушки согласились на предложение руки и сердца от своих ребят. Знаете, здесь есть какой-то ореол, атмосфера позитива, потому для такого события в жизни – признаться в любви – избрали именно этот ресторан. Мне это очень приятно.

Какая кухня в Вашем ресторане? Есть какие-то фирменные блюда, напитки? У нас европейская кухня, но каждое блюдо названо в честь моей песни. Если вы возьмете меню, то, например, салат называется «Мой ангел» или «Расскажи», стейк «Мечта обо мне». Я придумала для салатов именно названия песен – вот салат «Радуга», просто разнообразие цветов овощей напоминает радугу.

Вы сами хотя бы иногда становитесь к плите? По-видимому, в последний раз это было неделю тому назад. Вчера я приехала из Одессы – сразу сюда. Меня накормили, напоили, я дала интервью, немножко отдыхала. Просто очень насыщенный график, и найти в нем еще время для кухни – невозможно. Прихожу домой, и единственное, что я хочу, – это смыть макияж, отдохнуть, переодеться, проследить за какими-то новинками по телевизору, потому что в последнее время события вообще напоминают какой-то сериал, и ты за ними не успеваешь. Но хочется знать, что происходит.

Я доверяю шефу-повар своего ресторана, он знает все мои вкусы, и когда я прихожу и говорю «салат», он уже знает какой. Ребята и девушки-официанты в ресторане уже знают, что и как, например, если чай, то лишь фруктовый...

Что в Вашем понимании культурный отдых и какой он у Вас? Культурный отдых – это отдых не “лицом в салат”. Можно пойти в кино, которое я люблю, поехать куда-то на природу и отдохнуть с друзьями, общаясь с хорошими эмоциями, шашлыком, анекдотами. Можно пойти на концерт, в театр, зарядитися позитивной энергетикой актеров, можно всходить в музей, на выставки известных художников, которые приезжают к нам.

Вы с Вашим другом Муратом – люди разных культур и национальностей. Бывают ли и у Вас какие-то кардинальные разногласия во взглядах относительно образа жизни или свободного времяпровождения? Как Вы их решаете, кто первым уступает, как ищете компромисс? В действительности у нас нет разногласий, невзирая на то, что мы действительно люди из разных стран мира. Нас объединяет любовь – это то чувство, которое нас соединило в принципе. Это что-то чистое и настоящее, потому что у меня в жизни были много предложений, вариантов и опыта общения.

Но что такое любовь? Это какая-то магия, это сила, которая помогает преодолеть все трудности и неурядицы. Когда я анализирую, что ему пришлось пережить: покинул свою страну, семью, работу, абсолютно все. Ему пришлось начать все сначала – в другой стране... Мы общаемся немножко английской, немножко российской, сейчас он даже учит украинскую. Когда мы сидим за столом, обязательно один тост за Украину. И я скажу, что у нас нет вообще никаких разногласий, даже, если появляются какие-то недоразумения, которые временами бывают у всех людей, то всегда помогает язык любви.

В прошлом году Вы выпустили детскую книжку “Как стать звездой”, насколько проект был успешным, планируете ли развиваться в этом направлении в будущем? Так случилось, что все думают, что это я написала эту книжку, но в действительности я написала в ней лишь обращение к детям.

Эта книжка - перевод с английского языка, это проект нескольких продюсеров, и мне понравилась идея о том, как стать звездой. Я могу сказать даже детям, девочкам, которые хотят стать звездами: нужно быть звездой в своем деле, быть первой, быть успешной. Я написала в этом обращении, что нужно работать и никогда не сдаваться, верить в свои силы, даже если весь мир скажет: лучше этим не занимайся. Если ты хочешь, если ты веришь в себя, то иди до конца и только при таком условии ты достигнешь успеха. А вообще-то мне очень близка тема детей и именно поэтому я еще озвучила мультик «Карлсон», где играла Малыша. Этот мультфильм транслировался во всех кинотеатрах Украины.

Гимнастка Лилия Подкопаева назвала дочь в Вашу честь. Вас это радует? Были ли уже крестины?

Крестин еще не было, «наша мама» танцует, сейчас вся в проекте «Танцы со звездами–2». Планировали на март, но все свободное время занимает этот проект. Это, по-видимому, будет апрель или ближе к лету, потому что к этому событию тоже нужно подготовиться. Меня, безусловно, не то что радует, для меня это большая честь, потому что я уважаю Лилию как человека, она моя подруга. Чувствуется какая-то такая гордость – вот такая маленькая девочка будет носить имя в мою честь. Меня пригласили быть крестной мамой, и в жизни я буду помогать ей, своим ореолом буду обогревать ее.

А что ей подарите? Пока это секрет, я ищу что-то такое интересненькое.

Как часто бываете в Ваших родных Черновцах? Хватает ли времени на родных? Времени не хватает. Мама и папа чаще ко мне приезжают. Брат уже переехал в Киев и уже осваивает его, я его пригласила к себе. Младший брат живет и работает в Черновцах. В последний раз была там на Новый год, для меня – это роскошь, потому что все время расписано, сегодня, скажем, интервью, то есть целый день для прессы. И так ежедневно.

Хочется больше узнать о Вашем бракосочетании, когда наконец оно состоится? Это будет что-то грандиозное или предпочтете скромность? Знаете, хочется сейчас насладиться этим романтичным периодом: мы идем держась за руки, говорим друг другу хорошие слова, и это напоминает какую-то сказку. Я максимально настроена быть со своим любимым человеком, хочется всего-всего, что должна почувствовать женщина, – материнства, сыграть роль жены, достойную «Оскара». Безусловно, есть планы выйти замуж, потому что этого хочется. Если до недавнего времени, я говорила о том, что сама должна прийти к этому, и я не готова к замужеству, – то сейчас могу сказать, что мне хочется этого. Пришло время, когда мне хочется хорошей свадьбы, детей, большого дома, собаку, а также дом у моря.

Планы и мечты есть, но когда это сбудется, – мы пока конкретно об этом не говорили, но думаем, что это осуществится.

Чья была идея вместе с Валерием Меладзе снять клип “Верни мою любовь”? Как по мне, это было успешное начинание. Будете ли сотрудничать как-то в дальнейшем? Это была идея Кости Меладзе (брата Валерия. – Авт.). У меня как раз закончился контракт с продюсером, и Костя пригласил меня к сотрудничеству. Это был такой тандем...

Это все творческий процесс, если появится хорошая песня, сложатся звезды, – выйдет хорошо. Все возникло просто из желания это сделать. Костя начал писать песню, долгое время не отзывался. Потом он сказал, что, кажется, нашел песню, которая мне понравилась. Я нашла свою партию вокала и, возможно, он не ожидал, что я привнесу что-то в песню новое...

Костя сейчас опять работает, он попросил время, но я между тем записываю свои песни, поскольку мне интересно сделать что-то свое.

Есть ли амбиции спеть с кем-то из всемирноизвестных звезд? Амбиции, безусловно, у меня есть – спеть с такими мировыми звездами, как Роби Вильямс, Джордж Майкл. Я слышала, что Елтон Джон едет в Киев, и я думаю, что все-таки это сбудется... Конечно, мне бы хотелось встретиться с ним и спеть. Это моя мечта.

Уже несколько лет в связи с нестабильной политической ситуацией в Украине все внимание общества приковано к политикам, не чувствуете ли себя на периферии внимания? Нехватки внимания не чувствую, могу показать график своих гастролей, у меня всегда полные залы людей, много писем, цветы, то есть любви и внимания мне хватает, и мне ничего гневить Бога. Я благодарю за эту любовь, невзирая на то, что я всегда волнуюсь, если некоторое время нет клипа, мне кажется, что меня забудут. Но в действительности все происходит наоборот: люди не могут забыть, если ты действительно находишь ключ к их сердцам. Это болезнь всех артистов – три дня нет концерта, и уже считают, что его забыли. Но я не имею даже возможности об этом подумать, потому что постоянно много концертов, выездов и внимания зрителей.

Относительно политики, безусловно, меня это огорчает – как гражданку Украины, как певицу, поскольку есть много вопросов в культуре, которые никто не решает...

Вас приглашали поддержать какую-то политическую силу? Постоянно какие-то политические предложения раздаются, но я очень далека от политики, я никому не доверяю. Я знаю, что во всех политических играх артисты, простые люди – игрушки, ими манипулируют.

Вот вспомните, как было с Евровиденьем – за три дня вводится группа (речь идет о конкурсе “Евровиденье” в 2005 году, где Украину представляла группа “Гринджолы”, хотя по интерактивному голосованию побеждала Ани Лорак. – Авт.)... Мы прошли все этапы, и за три дня – какие-то телефонные звонки... Я спрашиваю, можно ли узнать, за кого эти звонки, мне отвечают, что за вас пришло больше, но значительно позже, то есть нажимается кнопка, и они приходят позже...

Мне было очень больно, потому что это произошло именно в Украине, причем безнаказанно. Все нашли какую-то мотивацию. Тот имидж страны, те люди, те лица, которые представляли Украину, – это был позор, и мне было стыдно за это. Это было сделано на уровне руководства государства. И сейчас происходит все так же, то есть кто-то кем-то манипулирует.

Еще я не люблю политику, потому что мой брат погиб в Афганистане, и тогда это еще был “интернациональный долг”. Сейчас никто не может сказать, кому он был нужен и для чего погибло столько людей. Потому в этом смысле лучше держаться как можно дальше (от политики) и заниматься своим делом. Впрочем, даже если тебе кажется, что ты играешь активную роль в политике, политика все равно играет более активную роль в твоей жизни.

Разговаривала Оксана Климончук

Фото Дмитрия Стаховского